Активисты ОНФ будут собирать жалобы на незаконные камеры на автодорогах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) будут через свое мобильное приложение "Убитые дороги" собирать и проверять жалобы россиян на незаконно установленные камеры на автодорогах. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба движения.

"Установка камер должна соответствовать определенным условиям дорожного участка, а предупреждать об их наличии должны специальные знаки. Если данное условие не соблюдается, то активисты проекта ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" призывают граждан сообщать об этом в мобильном приложении ОНФ "Убитые дороги", - приводит пресс-служба слова координатора проекта, депутата Госдумы Александра Васильева.

Он уточнил, что активисты будут проверять полученные обращения и, если они будут подтверждаться, "направлять полученную информацию в прокуратуру".

На состоявшемся в среду заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения президент РФ Владимир Путин поручил навести порядок в ситуации с установкой камер на дорогах.