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В Волге в Ярославской и Костромской областях обнаружили нефтяные пятна

Устанавливается масштаб причиненного природе ущерба

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты управлений Росприроднадзора и Рыбохраны в Ярославской области обнаружили в Волге нефтяные пятна, перемещающиеся в сторону Костромской области. Устанавливается нанесенный природе ущерб, рассказала ТАСС представитель пресс-службы регионального правительства.

"В акватории реки Волги обнаружены на расстоянии 6 км скопления отдельных нефтяных пятен с мелкими разрывами". Инспекторы регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с представителями Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Рыбоохраны провели комиссионное обследование акватории реки Волги на границе Ярославской и Костромской областей, они отобрали пробы воды для химико-аналитических исследований и установления размера причиненного ущерба", - сообщила собеседница.

По ее данным, пятна по реке дошли до Костромской области, по пути они задели участок акватории в Левашовском государственном природном заказнике [особо охраняемая природная территория России]

"Принимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к данному нарушению. Одновременно прорабатывается вопрос о принятии мер по ликвидации загрязнения", - процитировала пресс-служба председателя комитета по экологическому надзору регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимира Сафонова.

Теги
РоссияКостромская областьЯрославская область
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