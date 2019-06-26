Россия и ОАЭ подписали договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Договор между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы подписан в среду в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"Министр юстиции РФ Александр Коновалов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдула бен Аль Нахайян подписали Договор между РФ и ОАЭ о передаче лиц, осужденных к лишению свободы", - сообщили в Минюсте.

Поручение о подписании договора было дано Минюсту России распоряжением президента РФ.