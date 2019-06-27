В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт и как его нельзя сушить

Эксперты Роскачества представили рекомендации по выбору зонта и рассказали, как с ним обращаться, чтобы он прослужил дольше. По словам специалистов, чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надежнее.

"Самые надежные – зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством "антиветер", которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицы", - прокомментировала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

При выборе зонта в магазине специалисты предлагают прежде всего обращать внимание на отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и проверить качество крепления спиц и ткани купола. Ткань зонта должна быть хорошо натянута, но без перетяжек и нигде не провисать. Также рекомендуется открыть зонт, тем самым проверив скорость и плавность работы его механизмов – они не должны скрипеть или заедать. Механизм "антиветра" эксперты также советуют проверить перед покупкой - для этого нужно резко дернуть рукой с раскрытым зонтом.

Чтобы зонт прослужил дольше, его нужно правильно и вовремя сушить. Зонт может прослужить и до 10 лет, если обращаться с ним правильно. Нельзя оставлять мокрый зонт открытым или сворачивать. В обеих случаях его ткань постепенно придет в негодность. Специалисты советуют повесить зонт куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Также рекомендуется иногда промывать купол зонта под душем с мягким шампунем.