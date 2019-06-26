Представители Рыболовлева в процессе против Sotheby's удовлетворены решениями судов США

ТАСС, 26 июня. Представители российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в его процессе против аукционного дома Sotheby's удовлетворены решениями федеральных судов США, вынесенных в последние две недели, и готовы перейти к следующим стадиям процесса. Об этом через представителя Рыболовлева ТАСС сообщил партнер юридической фирмы Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP Дэниэл Корнстейн, представляющий компании Рыболовлева в судах.

"Мы рады последним процессуальным результатам. Конечно, это пока только предварительные сражения в процессе, который превратился в затяжную юридическую войну, однако важно то, что эти результаты позволяют нам перейти на стадию рассмотрения дела по существу и взыскать наши убытки. Эти решения потребовали времени, но это время позволило разным судьям всесторонне рассмотреть спорные вопросы, провести тщательный юридический анализ и прийти к правильным выводам. Мы готовы перейти к следующим стадиям этих процессов для защиты и восстановления прав наших клиентов", - сказал Корнстейн.

Ранее сообщалось, что окружной судья Джесси Фурман отклонил ходатайство Sotheby’s о прекращении дела по иску компаний траста Рыболовлева, установив, что Нью-Йорк является надлежащей юрисдикцией для рассмотрения исковых требований компаний бизнесмена против Sotheby’s о соучастии в миллиардном мошенничестве арт-дилера Ива Бувье.

На прошлой неделе Федеральный Апелляционный суд по второму округу (Нью-Йорк) предоставил компаниям траста Рыболовлева разрешение на использование документов, ранее раскрытых Sotheby’s, в швейцарском уголовном процессе против Бувье и его сообщников.

"Компании траста Дмитрия Рыболовлева теперь имеют возможность использовать документы, подтверждающие реальную стоимость 12 произведений, приобретенных через Sotheby’s, цена продажи которых была в разы выше, чем озвученная продавцами. Документы также содержат другие подтверждения обмана со стороны Ива Бувье. На протяжении целого года представители Sotheby’s активно возражали против раскрытия этих документов в рамках швейцарского уголовного дела", - сказал представитель Рыболовлева.

В феврале 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье, действующий в сфере торговли произведениями искусства, был задержан полицией Монако по иску Рыболовлева. Швейцарцу были предъявлены обвинения в мошенничестве в крупных размерах, а также в отмывании финансовых средств. Рыболовлев обвинял Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников-авангардистов начала XX века, из-за чего россиянин потерял в общей сложности около €1 млрд. Бувье же вскоре обвинил Рыболовлева в сговоре с юстицией Монако.