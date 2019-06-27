Двойники Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Осаке на брудершафт съели такояки

ОСАКА /Япония/, 27 июня. Актеры-двойники лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа находятся в городе Осака, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати. Об этом в четверг на своей странице в Twitter сообщил Говард Экс, отыгрывающий роль северокорейского лидера.

Получившие за последние годы мировую известность двойники лидеров двух государств гуляют по городу, фотографируются с прохожими и даже на брудершафт отведали традиционное блюдо уличной кухни Осаки - такояки (жареные шарики из теста с начинкой из кусочков осьминога). Общаясь с журналистами, они в шутку напомнили, что недавно "обменялись прекрасными и теплыми письмами".

Карьера двойника Ким Чен Ына началась в 2011 году, когда актеру китайского происхождения Говарду Эксу стали поступать предложения о съемках в кино и на телевидении, преимущественно в Гонконге. Наибольшего сходства с лидером КНДР, как он сам признается, удалось достичь в последние три года. Минуты всемирной славы он пережил во время последней зимней Олимпиады в Пхёнчхане, когда его появление на открытии Игр в сопровождении двойника Трампа, которого изображает Дэннис Алан, произвело настоящий фурор.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тыс. представителей СМИ.

Помимо лидеров государств G20, в Осаку приглашены премьер-министры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, президенты Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.