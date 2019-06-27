Эксперт обвинил США в утечках информационного оружия к "плохим парням"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. США, стремясь доминировать в глобальном телекоммуникационном пространстве, не обеспечивают контроль за попаданием информационного оружия в руки злоумышленников. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Он напомнил, что на официальном сайте Агентства национальной безопасности США "впрямую заявлено, что одной из основных целей ведомства является разработка средств достижения доминирования в глобальной телекоммуникационной сети".

"Соединенные Штаты называют такие программные средства информационным оружием. Но, в отличие от обычных видов вооружения, методы контроля их распространения отсутствуют, - заметил Мурашов. - Как следствие, такие средства попадают к "плохим парням".

В качестве примера он привел данные зарубежных СМИ о том, что из Агентства национальной безопасности утекли средства эксплуатации уязвимостей операционной системы Microsoft, которые в руках злоумышленников стали основой для проникновения в информационные системы вируса WannaCry.

"Президент компании Microsoft Брэд Смит сравнил последствия этой утечки с утратой военными ракет "Томагавк", - заметил эксперт.

"Вашингтон для отвлечения внимания от своей деятельности пытается убедить всех, что США являются чуть ли не единственной жертвой компьютерных атак. При этом в геополитических интересах основным источником угроз в информационном пространстве безосновательно и бездоказательно называют Россию", - добавил Мурашов.

Концепция, противоречащая нормам ООН

Мурашов подчеркнул, что все обвинения России осуществляются в рамках американской концепции "выяви и осуди".

"Несмотря на свое название, она не имеет отношения к юриспруденции. Концепция не предназначена для поиска и осуждения совершившего компьютерную атаку преступника, - отметил он. - Она не включает даже диалога затронутых сторон. Это исключительно односторонние политические действия".

По его словам, цель концепции "выяви и осуди" - приписать действия в информационном пространстве определенному государству и возложить на него ответственность вопреки общепризнанным нормам международного права.

"США даже не скрывают, что они сейчас отрабатывают детали практической реализации этой концепции. Ее обоснованием станут непрозрачные методы определения источника компьютерной атаки, которые западные специалисты называют атрибуцией, - отметил Мурашов. - Более того, по мнению Вашингтона, именно такой подход должен лечь в основу правил ответственного поведения государств в информационном пространстве".

"По нашему мнению, это не соответствует цели поддержания международной стабильности через разрешение споров мирным путем. Россия твердо придерживается принципов ООН и готова обсуждать основанные на фактах претензии, а также сотрудничать в расследовании компьютерных инцидентов. Именно такой сигнал Россия неоднократно посылала нашим партнерам", - добавил Мурашов.