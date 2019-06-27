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Заксобрание Петербурга внесло в Думу проект, запрещающий иностранцам быть гидами

Авторы документа отмечают, что "зачастую иностранные туристы получают недостоверную информацию об истории России, так как ее изложение осуществляется непрофессиональными специалистами"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в четверг внесло в Госдуму законопроект, согласно которому услуги экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков могут оказывать только граждане РФ за исключением случаев, предусмотренных международными соглашениями. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты.

Как отмечают авторы документа в пояснительных материалах, "в настоящее время наблюдается рост количества иностранных гидов-переводчиков на отечественном туристическом рынке". "При этом зачастую иностранные туристы получают недостоверную информацию об истории России, так как ее изложение осуществляется непрофессиональными специалистами", - отмечают авторы.

В связи с этим законопроектом устанавливается, что услуги экскурсоводов и гидов-переводчиков оказываются только гражданами РФ. Органы государственной власти субъектов РФ в свою очередь наделяются полномочиями по аттестации гидов, ведению реестра аттестованных экскурсоводов, оказывающих услуги на туристских маршрутах.

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