В Шанхае вводятся штрафы за несоблюдение правил сортировки мусора

ШАНХАЙ, 27 июня. /ТАСС/. Положение об обязательной сортировке мусора в Шанхае вступит в силу с 1 июля, на законодательном уровне эта норма станет первой в Китае.

Как пишет в четверг газета Shanghai Daily, любой, кто будет уличен в намеренном смешивании бытовых отходов перед их сдачей в пункты сбора, рискует получить штраф на сумму от 50 до 200 юаней ($7,3 - $29,4). Для юридических лиц установлены более серьезные штрафы, сумма которых может доходить до 50 тыс. юаней ($7,3 тыс.).

Требования к иностранным и китайским туристам, а также проживающим в Шанхае гражданам других стран будут такими же, как и к местным жителям. Сумма штрафа будет зависеть от многих факторов, включая число нарушений.

Раздельный сбор бытовых отходов начался в жилых районах Шанхая лишь в июне 2019 года. Ранее во всех дворах установили баки для сухих и влажных бытовых отходов, а также для перерабатываемого и опасного мусора.