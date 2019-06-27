Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

ЧИТА, 27 июня. /ТАСС/. Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.

"25 июня в правоохранительные органы обратились родители 16-летней девушки, которые заявили о ненадлежащей организации туристической поездки в КНР нескольких несовершеннолетних. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении без уточнения количества пострадавших.

Поездка была организована детской художественной школой города Краснокаменска.

"Учащиеся должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий. Вместо этого школьницы работали официантками в одном из ресторанов, условия проживания также не соответствовали первоначально оговоренным", - пояснили в ведомстве.