Общественная палата России запустила горячую линию по нарушениям в сфере детского отдыха

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ открыла горячую линию, по телефону которой можно будет сообщить о нарушениях в сфере детского отдыха. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ОП.

"Лето - это время детских лагерей и турпоходов, дети и их родители могут столкнуться с разными ситуациями. Например, недавно был случай, когда родители купили путевки в детский лагерь "Горки", привезли туда детей, а на месте оказалось, что он закрыт. Могут быть и разные нарушения, в том числе связанные с мерами безопасности", - сказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, слова которой приводит пресс-служба палаты.

По ее словам, горячая линия открылась для того, чтобы отслеживать все негативные моменты, связанные с детским отдыхом.

"В случае поступления жалоб мы будем оперативно связываться с Роспотребнадзором, с другими ведомствами, а в случае необходимости и с руководством регионов с тем, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы", - уточнила Сутормина.

Она отметила, что горячая линия также поможет в создании программы доступного и безопасного отдыха для детей. "Мы будем анализировать работу лагерей, выявлять проблемные точки и обсуждать пути их решения вместе с общественниками, экспертами и представителями органов власти", - добавила член ОП.

Сообщать о любых нарушениях в сфере обеспечения детского отдыха можно будет по телефону 8(800)737-77-66, а также при помощи электронной формы на сайте палаты.