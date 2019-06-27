Госдума уточнила порядок подачи уведомления об отказе от иностранного гражданства

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем - окончательном - чтении закон, призванный уточнить порядок подачи уведомления об отказе от иностранного гражданства или права на постоянное проживание в другой стране.

В частности, законом теперь установлено, что лицо, достигшее 18 лет, "вправе подать письменное уведомление о прекращении гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел" по месту своего жительства. К уведомлению должна прилагаться копия документа о прекращении гражданства иностранного государства.

Как отмечают авторы документа, депутаты Госдумы, сейчас поступают обращения граждан по вопросу, связанному с урегулированием порядка уведомления о выходе из иностранного гражданства. Как показал практика, имеется пробел в правовом регулировании в случаях, когда человек, ранее уведомивший власти о наличии у него второго гражданства, вышел из него и хочет подать повторное уведомление, отмечается в пояснительных материалах.

Данная процедура сейчас законодательно не установлена. Как отмечают в пояснительных материалах авторы, это нарушает конституционные права граждан, в том числе право быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право на доступ к государственной службе.