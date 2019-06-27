Госдума приняла закон о групповых исках

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении закон, предусматривающий введение механизмов защиты в судах прав и законных интересов групп потребителей.

Внесенный правительством РФ документ предоставит гражданам с 1 октября 2019 года новую возможность - обращаться в суд с групповыми исками в защиту своих прав и законных интересов. Как пояснил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, это удобно как для истцов, так как сокращает их временные и финансовые издержки, так и для судебной системы, поскольку значительно ускоряет рассмотрение схожих дел и способствует формированию единообразной судебной практики.

"В нашей стране такая возможность пока есть только в арбитражном судопроизводстве. Но теперь она появится и у граждан при обращении в суд общей юрисдикции", - добавил он.

Депутат пояснил, что возможность обращения в суд с групповыми исками появится у граждан при наличии схожих требований при сходных обстоятельствах в отношении общего ответчика. Такой правовой институт может быть применен при рассмотрении любых категорий гражданских дел, за исключением дел особого производства.

"Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей, о возмещении вреда, по спорам в сфере ЖКХ или по спорам, вытекающим из нарушений антимонопольного законодательства", - сказал он.

Роспотребнадзор наделяется полномочиями обращаться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов отдельных потребителей, группы потребителей и неопределенного круга потребителей. С иском в защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться органы, организации и граждане, не являющиеся членами этой группы.

О возможности присоединения к искам о защите законных интересов группы лиц можно сообщать публично - через СМИ, либо на сайте суда, на порталах "Мой арбитр", ГАС "Правосудие". Причем желающие присоединиться к групповому иску смогут это сделать вплоть до перехода суда к судебным прениям.

В целом, как утверждают разработчики в пояснительных материалах, граждане и юридические лица получат возможность отстаивать свои интересы в суде через уполномоченное ими лицо, не оформляя нотариальной доверенности. В то же время суды освобождаются от необходимости рассматривать большое количество идентичных исков. Минимальное число граждан для подачи группового иска в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом - 20. Если же речь идет об арбитражном судопроизводстве, то к иску должны присоединиться не менее пяти человек.