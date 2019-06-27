Ростовская область предлагает разработать федеральную программу оздоровления бассейна Дона

ТАСС, 27 июня. Проблема загрязнения бассейна реки Дон в Ростовской области требует решения на федеральном уровне, сообщил в четверг министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин на Всероссийском водном конгрессе - 2019.

"Необходима разработка федеральной целевой программы по оздоровлению бассейна реки Дон. Это позволит улучшить экологическую обстановку и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие всех территорий бассейна реки", - сказал министр.

По словам Фишкина, в основу программы должны войти научные исследования, в том числе по изменению климата, мероприятия по сокращению потерь воды при водопользовании, снижению сброса загрязненных вод, строительство и модернизацию очистных сооружений. Участниками программы должны стать 15 субъектов РФ, входящих в бассейн реки.

Ранее сообщалось, что на строительство и ремонт систем водоснабжения и водоотведения в Ростовской области по федеральному проекту "Чистая вода" в ближайшие пять лет направят 9,2 млрд рублей. К 2024 году планируется реконструировать и построить в общей сложности около 500 км водопроводных сетей.

По данным ростовского МинЖКХ, показатели обеспеченности качественной питьевой водой ниже нормативных 91,7 % зафиксированы на 28 территориях региона. На 100% качественной питьевой водой обеспечено 11 городских округов и 9 районов.