"ВКонтакте" запустила акцию в честь Международного дня слепоглухих

В честь Международного дня слепоглухих "ВКонтакте" запускает специальную игру и маску (фото и видео фильтр), которые помогут пользователям лучше понять мир людей с нарушениями слуха и зрения. Как отмечается в сообщении компании, акция проводится совместно с фондом "Со-единение" и киберспортивным холдингом ESforce.

"Специальная игра и маска для историй VK помогут пользователям прочувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения", - сообщает соцсеть.

В игре пользователям предстоит угадать предметы и их текстуру через специальные фильтры и аудиоэффекты. Они созданы на основе врачебных описаний зрительных недугов и заболеваний.

Также во "ВКонтакте" стала доступна маска с пятью эффектами, имитирующими восприятие мира людей с нарушениями зрения. Пользователи соцсети смогут наложить эффект на фотографии и видеоролики в своих историях.

Организаторы призывают участников акции добавлять к каждой публикации с использованием масок хештег #ТакВидятСлепоглухие.