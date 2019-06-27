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Новая система обращения с ТКО

Под Архангельском начались изыскательские работы на месте предполагаемого полигона ТКО

На новом участке идет бурение трех скважин глубиной по 15 м. После этого станет известно, можно ли использовать территорию для проектирования сооружения

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Изыскательские работы на месте возможного размещения межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, а также Приморского и Холмогорского районов начались под Архангельском. Об этом говорится в сообщении пресс-служба администрации Архангельской области.

Согласно первоначальной территориальной схеме обращения с ТКО, полигон для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска планировалось разместить в районе станции Рикасиха. Место не устраивало жителей Северодвинска, поскольку в районе станции находится много дачных поселков, Рикасиха была исключена из территориальной схемы обращения с ТКО. Общественная комисся выбрала новый участок на 30-м км трассы М-8 (Архангельск - Москва).

"В Приморском районе, на месте предполагаемого строительства межмуниципального объекта обращения с ТКО, начались изыскательские работы", - говорится в сообщении.

Ближайший населенный пункт - поселок Катунино - находится примерно в 8 км от места предполагаемого строительства. На участке идет бурение трех скважин, каждая глубиной 15 м. Это необходимо для того, чтобы составить геологический разрез и понять, можно или нет использовать территорию для проектирования сооружения.

Согласно результатам бурения первой скважины, на участке есть водоупорный слой в виде твердого суглинка толщиной не менее 4 м. Это является дополнительной гарантией того, что инфильтрат, даже преодолев специальную защиту объекта (в случае принятия решения о его строительстве), все равно не проникнет в водоносные горизонты. Для подтверждения или опровержения этого вывода пробы изучат в лаборатории.

Результаты предварительного изучения грунтов будут иметь определяющее значение для включения участка в проект новой территориальной схемы обращения с отходами, общественные обсуждения которой планируются в июле 2019 года.

До утверждения места создания полигона территориальная схема по обращению с ТКО принята не будет. Ранее ее планировалось принять в середине марта.

Теги
РоссияАрхангельская областьНовая система обращения с ТКО
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