Под Архангельском начались изыскательские работы на месте предполагаемого полигона ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Изыскательские работы на месте возможного размещения межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, а также Приморского и Холмогорского районов начались под Архангельском. Об этом говорится в сообщении пресс-служба администрации Архангельской области.

Согласно первоначальной территориальной схеме обращения с ТКО, полигон для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска планировалось разместить в районе станции Рикасиха. Место не устраивало жителей Северодвинска, поскольку в районе станции находится много дачных поселков, Рикасиха была исключена из территориальной схемы обращения с ТКО. Общественная комисся выбрала новый участок на 30-м км трассы М-8 (Архангельск - Москва).

"В Приморском районе, на месте предполагаемого строительства межмуниципального объекта обращения с ТКО, начались изыскательские работы", - говорится в сообщении.

Ближайший населенный пункт - поселок Катунино - находится примерно в 8 км от места предполагаемого строительства. На участке идет бурение трех скважин, каждая глубиной 15 м. Это необходимо для того, чтобы составить геологический разрез и понять, можно или нет использовать территорию для проектирования сооружения.

Согласно результатам бурения первой скважины, на участке есть водоупорный слой в виде твердого суглинка толщиной не менее 4 м. Это является дополнительной гарантией того, что инфильтрат, даже преодолев специальную защиту объекта (в случае принятия решения о его строительстве), все равно не проникнет в водоносные горизонты. Для подтверждения или опровержения этого вывода пробы изучат в лаборатории.

Результаты предварительного изучения грунтов будут иметь определяющее значение для включения участка в проект новой территориальной схемы обращения с отходами, общественные обсуждения которой планируются в июле 2019 года.

До утверждения места создания полигона территориальная схема по обращению с ТКО принята не будет. Ранее ее планировалось принять в середине марта.