Битаров попросил кабмин РФ о квотах в вузах для детей, пострадавших в теракте в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июня. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева оказать помощь в обеспечении квотами при поступлении в вузы детей, пострадавших в результате террористического акта 1-3 сентября в бесланской школе №1. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Вячеслав Битаров обратился с просьбой о содействии в вопросе обеспечения целевыми квотами для поступления в вузы детей, пострадавших в результате террористического акта 1-3 сентября [2004 года] в бесланской школе №1", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи главы региона с премьер-министром РФ.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Битаров также обратился к Медведеву за поддержкой в переселении граждан, проживающих в зонах оползневой опасности. Для решения проблемы нужно около 700 млн рублей, что позволит переселить в безопасные места более 3 тысяч человек. Также речь шла о необходимости капитальных ремонтов имеющихся зданий школ и оснащения их современным оборудованием, что потребует около 2,5 млрд рублей.