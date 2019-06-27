В РФ снимут запрет на использование химикатов против вредителей в особо охраняемых зонах

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует снять ограничения на использование химикатов на территории особо охраняемых природных зон для борьбы с вредителями и сохранения популяции ценных пород растений и деревьев, сообщил журналистам в четверг по итогам совещания по проблемам борьбы с инвазивными вредителями в Сочи глава Рослесхоза РФ Иван Валентик.

Совещание проходило на территории сочинского национального парка, где существует проблема исчезновения самшита из-за вредителей, завезенных на территорию города в период озеленения Сочи перед проведением Олимпийских игр.

"Проблема в том, что сегодня режим особо охраняемых территорий, национальных парков, заповедников содержит избыточные ограничения, которые не позволяют использовать химические препараты, которые на сегодняшний момент являются единственными эффективными в борьбе с вредителями. Есть соответствующее положение министра [природных ресурсов и экологии] внести соответствующие изменения в законодательство о национальных парках, чтобы упростить режим проведения этих мероприятий. Эти запреты нужно корректировать, и сам по себе режим не может быть поводом для того, чтобы спокойно смотреть, как ценные деревья умирают на этих территориях", - сказал Валентик.

Он пояснил, что данная проблема в последние годы в России активно изучается, проведены экспедиции, учтен и зарубежный опыт. Глава Рослесхоза РФ добавил, что, например, в Италии для восстановления популяции самшита его выращивают в питомниках, где он проходит химическую обработку от верителей.

"Запреты, которые когда-то имели обоснования с точки зрения изменений окружающей среды, утратили свою актуальность. Сегодня мы договорились максимально проработать законодательство, которое регулирует эти отношения, понять, как его можно интерполировать таким образом, чтобы уже сегодня начинать бороться с вредителями, потому что они находятся в среде, они продолжают уничтожать ценные насаждения: и самшит и каштан, есть уже другие вредители, которые тоже появляются", - резюмировал Валентик.

Ранее сообщалось, что для восстановления исчезающего вида растений, практически полностью уничтоженного огневкой в 2012-2018 годах, необходимо высадить на территории Сочинского национального парка около 5 миллионов саженцев самшита колхидского.

История вопроса

Самшит колхидский произрастает на особо охраняемых природных территориях Адыгеи и Кубани, в основном это земли Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского нацпарка. Реликтовые рощи самшита за несколько лет оказались уничтожены самшитовой огневкой, которую в Сочи занесли в 2012 году при подготовке к Олимпийским играм. По данным WWF, вредителем было уничтожено 99% самшитов.

Питомник по выращиванию аборигенных, редких и исчезающих видов древесно-кустарниковых растений Западного Кавказа находится на базе Адлерского участкового лесничества в долине реки Херота на площади двух гектаров. Здесь выращиваются теплолюбивые колхидские и восточно-средиземноморские виды древесно-кустарниковых пород с последующей реинтродукцией в урочища Сочинского национального парка. В настоящее время список древесных и кустарниковых пород, нуждающихся в специальных мерах для сохранения, включает 28 видов. Существующая мощность выращивания питомника составляет 100 тыс. штук саженцев в год.