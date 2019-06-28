Трамп пошутил, что хочет побороться с японским сумоистом

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в шутку заявил, что хочет побороться с японским сумоистом Асаноямой, которому он во время своего майского визита вручил президентский кубок за победу на турнире.

"Я был очень рад вручить кубок победителю турнира по сумо", - сказал Трамп, вспоминая свою предыдущую поездку в Японию. "Я хотел бы с ним побороться, когда он будет готов к этому, конечно же", - добавил президент.

Трамп во время визита в Японию в конце мая вместе со своей супругой Меланьей посетил финальный день турнира по сумо в Токио. После его окончания он вручил кубоку победителю - Асанояме. Врученный президентом трофей высотой 137 см весит около 30 кг. Его верхушку украшает белоголовый орлан - символ США.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум открывается в пятницу и продлится до 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.