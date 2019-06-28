Аэропорт Владивостока принял первый рейс из Шанхая китайской авиакомпании

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Первый самолет прямым сообщением Шанхай - Владивосток китайской авиакомпании Juneyao Airlines принял приморский аэропорт. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

"В ночь с 27-е на 28-е июня авиакомпания Juneyao Airlines совершила свой первый рейс во Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика приземлился в воздушной гавани Приморья в 04:30 (21:30 мск 27 июня). Первых пассажиров торжественно приветствовали традиционной водной аркой", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что китайская компания планирует выполнять полеты из Владивостока два раза в неделю по вторникам и пятницам. Время в полете - 3,5 часа. "Приход нового перевозчика даст возможность увеличить спрос на поездки в наш край со стороны туристов из Поднебесной", - цитирует пресс-служба директора по авиационной коммерции международного аэропорта Владивосток Александра Боброва.

Ранее в ходе VI Российско-китайского Экспо в Харбине представители департамента по туризму Приморского края сообщали о запуске более 20 новых рейсов между Владивостоком и городами Китая с конца июня. Регион намерен привлекать китайских туристов для посещения объектов культуры и событийных мероприятий. По итогам 2018 года международный авиационный поток в Приморье превысил 1 млн человек - прирост составил 47%.

Китайское направление пользуется популярностью и у жителей Приморского края. По данным пресс-службы аэропорта Владивостока, за пять месяцев 2019 года прирост на рейсах в Китай составил 21%. В настоящее время Владивосток связан авиасообщением с восемью городами Поднебесной.

Авиакомпания Juneyao Airlines базируется в международных аэропортах Шанхая. Парк авиакомпании состоит из 72 воздушных судов. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 70 внутренних и международных направлений полетов, включая Россию, Японию, Корею, Таиланд и государства юго-востока Азии.