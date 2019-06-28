Задержки на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги составляют до 2,5 часов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сбой на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) привел к задержке 26 поездов дальнего следования на время от 1 до 2,5 часов, а также трех "Сапсанов" из Москвы и ряда электричек, сообщила в пятницу пресс-служба ОЖД.

"В результате стороннего вмешательства в работу железной дороги было задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва - Санкт-Петербург. Время задержки составляет от 1 до 2,5 часов <...> Кроме того, задержано три поезда "Сапсан", следующих из Москвы, на время от 25 до 51 минуты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 пригородных поездов в сторону Москвы также проследовали с задержкой от 10 мнут до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы - от 40 минут до 1 часа. Было отменено девять пригородных поездов на участке Москва - Крюково. "Пассажиры пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда "Ласточка", - отметили в пресс-службе.

В ОЖД уточнили, что на Ленинградском вокзале Москвы работает девять касс для переоформления и возврата проездных, проведено СМС-информирование пассажиров. На участке запущены дополнительные автобусы по маршрутам Клин - Москва, Подсолнечная - Москва, также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково - Москва. ГИБДД направили дополнительные наряды на станции Крюково, Ховрино и Моссельмаш для регулирования движения автобусов. "Совместно с администрациями Москвы и Московской области организован заказ дополнительных автобусов, которые при необходимости будут привлечены к организации перевозок пассажиров", - добавили в пресс-службе.

Сбой в движении поездов, произошедший в пятницу в районе станции Сходня в Подмосковье, по предварительным данным, произошел из-за хищения оборудования неустановленными лицами.