Лидеры G20 после первого дня саммита пообщались на концерте и приеме

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати завершили первый рабочий день саммита посещением концерта и торжественного приема в честь высоких гостей Осаки. Однако для многих лидеров этим рабочий график пятницы не заканчивается. В частности, президент России Владимир Путин после приема проведет отдельные двусторонние встречи с коллегами из Франции и Южной Кореи.

Торжественный вечер проходит в Доме приемов Осакского замка. Это один из самых известных и больших самурайских замков Японии. Лидерам, в частности, представят несколько сценок одного из традиционных японских театров Кёгэн, артисты которого разыгрывают короткие юмористические сценки. Кроме того, гостям покажут и музыкальные номера.

Перед началом мероприятия, куда лидеры были приглашены с супругами, состоялось официальное фотографирование. Участники саммита и их спутники заняли места на подиуме из четырех ярусов. По центру первого ряда встал хозяин саммита премьер Японии Синдзо Абэ и его супруга Акиэ, облаченная в традиционное японское кимоно.

Место по левую руку от четы занял президент США Дональд Трамп, а по правую - Путин. Официальная протокольная схема при этом предусматривала, что главы РФ и США будут стоять в обратном порядке.

Российский президент не женат, поэтому приехал на вечер один. Без жены был и стоявший рядом с ним председатель КНР Си Цзиньпин, а также Трамп, который прибыл в Японию без супруги Меланьи. Место рядом с американским лидером занял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эминой.

Во время фотографирования лидеры были в прекрасном расположении духа. Они разговаривали и шутили. Так, Путин активно обменивался репликами с Си Цзиньпином, стоявшей позади них канцлером ФРГ Ангелой Меркель и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, а Трамп - с президентом Аргентины Маурисио Макри и его супругой Хулианой Авадой.

После фотографирования лидеры прошли в зал на концерт, а затем и на прием. Как показывает практика подобных международных саммитов, главы делегаций часто используют их как возможность продолжить начатый на рабочих сессиях диалог с коллегами или даже провести отдельные двусторонние беседы.

В субботу пройдет еще ряд рабочих сессий, после чего саммит "двадцатки" в Осаке завершится. В 2020 году этот форум будет принимать у себя Саудовская Аравия.