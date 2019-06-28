Депутат Госдумы Татьяна Соломатина оказала помощь женщине на борту самолета

ТОМСК, 28 июня. /ТАСС/. Депутат Государственной думы РФ, член комитета по охране здоровья, бывший врач Татьяна Соломатина оказала первую медицинскую помощь женщине, которой стало плохо на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Томск.

"Перебои в работе сердца начались у молодой женщины на фоне длительного перелета. Может быть, была паническая атака. Там есть проблемы у женщины с сердечно-сосудистой системой и с эндокринной прежде всего. Это было в начале полета, но она до этого четыре часа летела", - сказала ТАСС Соломатина, уточнив, что оказала женщине необходимую помощь.

В Госдуме создана рабочая группа с участием Соломатиной по транспортной медицине, ее задача - разработать законопроект, который обяжет авиа- и транспортные компании закупить аптечки. По словам депутата, пока обязательного правила на этот счет не существует.