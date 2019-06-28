СМИ: делегацию раскольников ПЦУ не допустили к службе в афонских монастырях

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Делегацию священнослужителей так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) не допустили к службе в афонских монастырях Филофей и Каракал. Об этом в пятницу сообщило украинское издание " Страна.ua ".

"Служители ПЦУ прибыли в обе обители, смешавшись с большой группой паломников-мирян. Видя их в священнических одеждах, афонские монахи решили уточнить, к какой структуре они принадлежат. Услышав о ПЦУ их предупредили, что им даже записки о поминовении оставлять на службу нельзя. <...> Их попросили даже не фотографироваться, дабы не дискредитировать святые места", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после этого делегация ПЦУ сразу покинула монастыри.

Тем временем пресс-служба ПЦУ сообщила о пребывании своей делегации в данных монастырях и ряде других с 21 по 23 июня. "Во время своего пребывания на Святой горе духовенство нашей церкви сослужило братии монастыря Ксенофонт и приступали к таинству св. Евхаристии в монастыре Пантократор. Также делегация посетила ряд других монастырей, в частности Иверон, где был совершен молебен перед чудотворной Иверской иконой Божией Матери, Филофей, Эсфигмен, Каракал", - сказано в сообщении на сайте ПЦУ.

Под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти 15 декабря минувшего года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор. На нем было объявлено о создании в стране новой церковной структуры за счет объединения прежних неканонических образований - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

В начале января этого года Константинопольский патриарх вручил томос об автокефалии новой церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата расценила эти действия как нелегитимные и отказалась их признавать. Отказываются также признавать новую церковь на Украине и все православные поместные церкви.