Посол Франции в России вручила космонавту Олегу Новицкому орден Почетного легиона

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/, Российский космонавт Олег Новицкий, который вместе с французским астронавтом Тома Песке находился на Международной космической станции (МКС) в 2016-2017 годах, получил орден Почетного легиона из рук посла Франции в Москве Сильви Берманн. Об этом она сообщила в пятницу в Twitter.

Рада вручить Олегу Новицкому, лётчику- #космонавт , герою Российской Федерации, знаки отличию Кавалера Ордена Почетного Легиона, чтобы отметить его роль в укреплении отношений в области пилотируемой космонавтики, в том числе с @Thom_astro pic.twitter.com/G2jYcsvGxs

"Рада вручить Олегу Новицкому, летчику-космонавту, герою Российской Федерации, знаки отличия Кавалера Ордена Почетного Легиона, чтобы отметить его роль в укреплении отношений в области пилотируемой космонавтики, в том числе с Тома Песке " - говорится в твите дипломата.

Космонавты Олег Новицкий и Тома Песке отправились к МКС в составе экипажа миссии 50/51 с американкой Пегги Уитсон на корабле "Союз МС-03" с космодрома "Байконур" в ноябре 2016 года. На Землю Новицкий и Песке вернулись вместе после 197 дней, проведенных на станции, в июне 2017 года.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и великого офицера - за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и кавалера.