Москва и Токио обсуждают идею о свободном передвижении граждан между Сахалином и Хоккайдо

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Москва и Токио обсуждают идею о свободном передвижении граждан между Сахалином и префектурой Хоккайдо. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы продолжим переговоры по российскому предложению о режиме свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектурой Хоккайдо", - сказал он.

Дипломат уточнил, что "эти переговоры сейчас официально не начаты, но мы обсуждаем вопросы создания такого режима". "Эта работа будет продолжена", - сказал Моргулов.