{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москва и Токио обсуждают идею о свободном передвижении граждан между Сахалином и Хоккайдо

В МИД РФ уточнили, что "эти переговоры сейчас официально не начаты, но мы обсуждаем вопросы создания такого режима"

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Москва и Токио обсуждают идею о свободном передвижении граждан между Сахалином и префектурой Хоккайдо. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы продолжим переговоры по российскому предложению о режиме свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектурой Хоккайдо", - сказал он.

Дипломат уточнил, что "эти переговоры сейчас официально не начаты, но мы обсуждаем вопросы создания такого режима". "Эта работа будет продолжена", - сказал Моргулов.

Теги
ЯпонияРоссияМоргулов, Игорь Владимирович
Северный Кавказ
Около 13 тыс. человек приняли участие в субботнике в Северной Осетии
В субботнике также участвовали общественные организации, спортивные сообщества и управляющие компании
Читать полностью