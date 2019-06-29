Около 13 тыс. человек приняли участие в субботнике в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июня. /ТАСС/. Участниками республиканского субботника в Северной Осетии стали около 13 тыс. человек, в том числе глава региона Вячеслав Битаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В республиканском субботнике [в] Северной Осетии приняли участие около 13 тыс. человек. Вместе с чиновниками сотрудниками руководитель региона Вячеслав Битаров занимался покраской металлических защитных ограждений, расположенных вдоль проезжей части улицы Генерала Плиева во Владикавказе", - сказал собеседник агентства.

Субботник проходил не только во Владикавказе, но и в районах республики. В них участвовали общественные организации, спортивные сообщества, управляющие компании вместе с жителями республики.

В акции, которая прошла в Моздокском районе, участвовали более 2 тыс. человек. Там уборка проходила на территории в 153 га, откуда было вывезено 203 куб. м мусора. В Ардонском районе на субботник вышли 600 человек, была ликвидирована стихийная свалка мусора, вывезено 5 тонн мусора.

Республиканские субботники начались по инициативе главы Северной Осетии с момента его назначения на должность врио руководителя. Битаров лично принимает в них участие вместе с чиновниками, работниками бюджетных организаций.

Кроме того, в настоящее время в республике по поручению руководителя региона разрабатывается программа экологического воспитания, которая будет внедряться во всех муниципалитетах, начиная с детского сада.