В Петербурге открыли граффити "Союзные крылья", посвященное российско-сирийской дружбе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Арт-объект "Союзные крылья", символизирующий российско-сирийскую дружбу, представили в субботу Санкт-Петербурге. Открытие состоялось в рамках мероприятий к 25-летию петербургского парламента, которое отмечается в этом году, сообщили в пресс-службе городского законодательного собрания.

"Мы открываем не просто "легализованные граффити". Мы открываем знак дружбы между народами России и Сирии. Этот рисунок - дань уважения нашим Военно-космическим силам, другим подразделениям, которые защищают сирийский народ от международного терроризма и стоят на страже национальных интересов нашей страны", - сказал на открытии арт-объекта на проспекте Маршала Жукова председатель городского парламента Вячеслав Макаров, слова которого привели в пресс-службе.

Председатель заксобрания сообщил, что в создании граффити участвовала петербургская молодежь - художники и представители молодежных движений.

В числе участников церемонии открытия были член Совета Федерации РФ Андрей Кутепов, почетный консул Сирии в Санкт-Петербурге Малаз Гхази, директор Российско-Арабского Центра культурного и делового сотрудничества Ваддах Ал-Джунди, лидер группы художников-граффитистов Артем Бурж и другие.

Отмечается, что осенью такое же граффити "Союзные крылья" создадут на территории Дамаска сирийские художники. Планируется, что поддержку проекту также окажет граффитист Артем Бурж.

Команда художников с участием Буржа за последние годы создала целую серию портретов известных людей на разных объектах в Петербурге, среди них - главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, актер Сергей Бодров-младший, лидер группы "Кино" Виктор Цой, американский певец и пианист Рэй Чарльз, популярный актер Чак Норрис, ученый Альберт Эйнштейн и многие другие. Изображения их авторства появились и за пределами России. Так, в Витебске они нарисовали портреты популярных актеров Александра Демьяненко и Евгения Леонова, в Хайфе изобразили русского художника Илью Репина.