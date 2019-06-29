Аэропорт в Нью-Джерси работает с задержками после "нештатной ситуации"

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Либерти около города Ньюарк (штат Нью-Джерси) возобновил в субботу работу после прекращения отправления и приема всех авиарейсов ввиду "нештатной ситуации".

Ранее администрация предупредила о вероятном увеличении длительности проверки документов пассажиров и досмотра багажа в связи с "интенсификацией воздушных перевозок в период летних отпусков".

"Аэропорт возобновил работу. Ожидайте задержек", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter аэропорта.

При этом газета The New York Times сообщила, что внештатная ситуация была вызвана экстренной посадкой пассажирского самолета, вылетевшего из нью-йоркского международного аэропорта Ла-Гуардиа.

"Мы находились в воздухе не более 20 минут", - приводит газета слова одного из пассажиров рейса Джона Маррея. "Сотрудники службы реагирования на чрезвычайные ситуации сказали, что [у самолета] спустило одно из колес шасси", - добавил он.

Самолет американской авиакомпании United Airlines изначально направлялся в Хьюстон (штат Техас).