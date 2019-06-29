Минтруд пообещал оказать пострадавшим от паводка в Иркутской области соцпомощь

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пострадавшие в результате паводка жители Иркутской области получат всю необходимую социальную помощь, сообщила в субботу пресс-служба Минтруда РФ.

"Пострадавшие граждане получат всю необходимую социальную помощь. Роструду, Пенсионному фонду России, Фонду социального страхования, Федеральному бюро медико-социальной экспертизы, Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области даны соответствующие поручения", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Как сообщает пресс-служба, министр прибыл в Братск с целью координации работы подведомственных служб.

Роструду поручено обеспечить своевременную выплату пособий безработным, организовать контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении работников, пострадавших в результате наводнения, а также в случае утраты в результате чрезвычайной ситуации трудовых книжек осуществить их оперативное восстановление.

"По предварительным данным, в подтопленных территориях Иркутской области проживает около 30 тыс. получателей пенсионных выплат. Доставка пенсий за июнь всем пенсионерам в пострадавших районах завершена. Доставка пенсий за июль будет осуществлена досрочно - 3 июля, через почту и кредитные организации, в том числе по месту пребывания получателей пенсий", - отметил Топилин.

По информации Фонда социального страхования Российской Федерации, в зоне чрезвычайной ситуации проживают 274 получателя услуг фонда, сообщили в Минтруде.