Ленобласть представила на фестивале в Петербурге возможности экотуризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Новые возможности экологического и активного туризма в Ленинградской области представил фестиваль "Планета отдыха", который прошел в субботу в петербургском ЦПКиО имени Кирова. Как сообщила ТАСС руководитель информационно-туристского центра области Ольга Голубева, такие темы выбраны в связи с тем, что 2019 год в регионе объявлен Годом здорового образа жизни.

"2019 год объявлен Годом здорового образа жизни, в связи с этим каждый район Ленинградской области сегодня готов представить туры активного образа жизни, а также экологические туры", - сказала Голубева. Фестиваль "Планета отдыха" проводится в Петербурге во второй раз, его цель - популяризация внутреннего туризма.

По словам Голубевой, экотуризм в Ленобласти становится с каждым годом все популярнее, два основных лидера в этом направлении - Лужский и Подпорожский районы, где находится наибольшее количество сельских домов и экопоселений, готовых принимать туристов. Не менее популярны в области активные виды туризма - конный, скалолазание, походы, в зимний период - горнолыжные курорты.

Районы Ленобласти представили петербуржцам, составляющим значительную долю туристов в регионе, свои достопримечательности: Выборг рассказал о средневековом замке, единственном в России, Лужский похвастался наибольшим количеством солнечных дней, Приозерский - курортами в сосновых лесах, Тихвинский показал возможности паломнического туризма по своим монастырям, Подпорожский район напомнил о Вепсском крае, где можно познакомиться с древним финно-угорским народом вепсами, ранее известными как чудь.

В прошлом году Ленинградскую область посетили 5 млн российских и зарубежных туристов. По словам Голубевой, наиболее популярны у путешественников близкие к Петербургу районы: Выборгский, Приозерский и Гатчинский, однако растет и турпоток в отдаленные районы, в том числе за счет развития новых автодорог.