Организаторы "Тавриды" будут более тщательно выбирать педагогов после резонансного показа

СЕВАСТОПОЛЬ. 29 июня. /ТАСС/. Организатор смены "Год театра" на форуме "Таврида" - оргкомитет фестиваля "Территория" - пообещал тщательнее подходить к подбору преподавателей для образовательных программ и выразил сожаление в связи с вызвавшей широкое обсуждение в социальных сетях постановкой. Об этом сообщается в субботу на сайте фестиваля "Территория".

Накануне постановка Gogol School с неоднозначными сценами вызвала противоречивую реакцию ряда блогеров и СМИ.

"Сожалеем, что этот инцидент для многих перекрыл большую работу, проведенную во время смены, многочисленные лекции и практические занятия, вызвавшие положительные отклики у участников, которые они публиковали в соцсетях, и позитивные впечатления, которыми они делились с организаторами", - сообщается на сайте. Организаторы принесли свои извинения, а также пообещали "более внимательно и строго относиться к привлечению педагогов для образовательных программ и более тщательно работать с ними".

Отмечается, что по договору с форумом "Таврида" фонд "Территория", у которого есть опыт формирования образовательных программ в области театра, должен был организовать школу, посвященную современному театру. "Все условия договора фондом были выполнены. Однако показ, фрагмент которого получил широкое обсуждение в социальных сетях, в договоре не предусматривался. Он проводился фактически уже за рамками театральной смены, его контент и сам факт проведения является инициативой педагогов данной программы", - говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что указанный показ не согласовывался с фестивалем. "Важно, что в любом случае показ не был публичным, на него не продавались билеты, не было доступа посторонних или несовершеннолетних", - добавили в оргкомитете.

Театральная смена

Смена "Год театра" проходила на площадке форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" с 20 по 26 июня. В ней приняли участие более 400 актеров, режиссеров, писателей, драматургов и продюсеров, а также представителей театральной индустрии со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.

Как подчеркнули организаторы, главной целью школы в рамках форума "Таврида" являлось развитие профессиональных навыков молодых актеров. "Участники лаборатории учились через жест и движение выражать чувства, мысли, переживания героя или автора стихотворения. В программу лаборатории вошли классические произведения Николая Гумилева, Константина Бальмонта и других поэтов", - добавили в оргкомитете.

О форуме

Пятый форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 годана нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".