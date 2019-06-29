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Северный Кавказ

Филиалы турецкого института им. Юнуса Эмре могут появиться на Северном Кавказе

Как сообщил председатель института Шереф Атеш, на первом этапе сотрудничества туда могут направить преподавателей

АНКАРА, 30 июня. /ТАСС/. Турецкий институт им. Юнуса Эмре заинтересован в открытии филиалов в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщил председатель института Шереф Атеш на встрече с журналистами, прибывших в Турцию по приглашению Российско-турецкого форума общественности (РТФО).

"Конечно, нам бы очень хотелось устанавливать отношения с теми регионами Кавказа, где проживают родственные и дружеские народы. На первом этапе мы могли бы сотрудничать с университетами, которые работают в этом регионе. Например, направить туда преподавателей. Но и в среднесрочной перспективе ... планируется основание филиалов института в регионах Северного Кавказа", - сказал Атеш, отвечая на вопрос ТАСС.

Российско-турецкий форум общественности направлен на укрепление взаимопонимания между двумя странами в культурно-гуманитарной, научно-образовательной, информационной и деловой сферах; на расширение российско-турецких отношений через активизацию потенциала гражданского общества обеих стран. В рамках РТФО действуют десять комитетов по различным направлениям взаимодействия, в том числе и между СМИ двух стран.

По приглашению РТФО с 25 по 29 июня пятнадцать российских журналистов посетили Стамбул и Анкару. Для них были организованы круглые столы с экспертами, встречи с представителями власти, экскурсии на телеканалы TRT World и TRT Arabi, а также посещение редакции газеты Daily Sabah и института им. Юнуса Эмре.

Институт, названный в честь турецкого литератора, основан с целью ознакомления людей, живущих за пределами Турции, с ее историей, культурой, искусством и бытом. Всего в мире несколько десятков подобных центров. В марте 2018 года он появился в Москве.

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ТурцияРоссияСеверный КавказСКФО
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