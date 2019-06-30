Власти Якутии рассчитывают, что регион станет центром въездного туризма из АТР к 2022 году

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Арктическая зона Якутии может стать центром въездного туризма из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил в воскресенье глава Якутии Айсен Николаев на пленарной сессии II Дальневосточного медиафорума.

"Якутия может стать к 2022 году одним из центров въездного туризма из стран Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии", - сказал Николаев.

По его словам, это станет возможным благодаря реконструкции аэропортов арктической зоны региона, в том числе Оймякона. Оймякон известен как один из полюсов холода и входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.