Дорожники приступили к расчистке улиц в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Дорожники федерального казенного учреждения Упрдор "Прибайкалье" приступили к расчистке улиц подтопленного Тулуна на тех участках, где вода ушла. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы предприятия.

"Федеральные дорожники начали расчищать улицы Тулуна после подтопления, вода отступает. На 1496-м км трассы Р-255 "Сибирь" появилась возможность передвигаться по асфальту. Дорожные службы помогают коммунальным работникам приводить территорию в порядок. На проезжей части в зоне затопления автомобильной дороги, а это почти 6 км, скопились обломки жилых и других построек, разрушенных водной стихией", - говорится в сообщении.

На подходах к мосту через реку Азейка дорожники отсыпают размывы крупнообломочным скальным грунтом.

Уровень реки Ия снизился относительно максимального на 98 см. На 05:00 мск 30 июня он составлял 12 м 89 см при критической отметке в 7 м. "По-прежнему уровень воды на мосту через реку Ия остается критическим - на уровне балок пролетных строений. Максимальный уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления с 1490 по 1496 км составляет около трех метров", - говорится в сообщении Упрдор "Прибайкалье".

По информации мэрии, в Тулуне подтоплено более 1 тыс. жилых домов. Затоплен водозабор, когда его работа возобновится - в настоящее время неясно.

Паводки в области начались из-за проливных дождей, в регионе действует режим ЧС.