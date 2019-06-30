Роструд напомнил порядок ухода в отпуск

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, который может быть разделен на части. При этом, согласно трудовому кодексу, работодатель не вправе самостоятельно определять продолжительность каждой из частей отпуска, сообщили ТАСС в воскресенье в Роструде.

"По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, но и о продолжительности этих частей (в частности, в обязательном порядке требовать от работника включения в отпуск выходных дней). Этот вопрос решается только по соглашению сторон трудового договора", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, в случае нарушения требований трудового кодекса, работодатель может понести административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 5 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, и до 50 тыс. - для юридических лиц. "При этом, в случае повторного совершения аналогичного нарушения возможна дисквалификация должностного лица, допустившего такое нарушение", - отметили в Роструде.

Очередность оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, который обязателен как для работодателя, так и для работника. Работодатель должен заранее уведомить сотрудника о запланированном сотрудником отпуске и подготовить соответствующие документы. Ежегодный отпуск не предоставляется работникам в возрасте до 18 лет, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. При этом мужчина, у которого жена находится в декрете, может получить отпуск в удобное для него время.

"Нарушение очередности предоставления отпусков также влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - прим. ТАСС)", - заключили в Роструде.