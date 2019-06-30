Более 1 тыс. спортсменов участвовали в фестивале ЕcoFest Ruskeala в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. участников из семи стран и 37 регионов России приняли участие в спортивном фестивале ЕcoFest Ruskeala, который прошел в Карелии. Участники соревновались в беге, плавании и на SUP-бордах, сообщили в воскресенье в пресс-службе республиканского правительства.

"Фестиваль ЕcoFest Ruskeala - это хорошая возможность испытать себя, а также насладиться красотами родной страны. Я рад, на мероприятие приехали не только российские, но и зарубежные спортсмены из семи стран", - цитирует пресс-служба слова министра спорта республики Алексея Ермашова.

По данным пресс-службы, на финише забега каждый участник получил артефакт ручной работы из белого Рускеальского мрамора. "В основе артефакта лежит эпос "Калевала", которому в этом году исполнилось 100 лет. Каждый год организаторы отражают на мраморе новую руну, символизирующую успех и процветание, тем самым погружая участников в глубины Карельской истории", - говорится в сообщении.

ЕcoFest Ruskeala проводится в третий раз. В этом году в мероприятии появились две новые дисциплины - гонки с собаками и гонка на SUP-бордах. Мероприятие посетили 4 тыс. зрителей.