В Уссурийске подключили первые пять котельных к подаче природного газа

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Первые пять котельных подключили к подаче природного газа и теперь смогут обеспечивать теплом жилые дома и предприятия приморского города Уссурийска с населением 100 тыс. человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

"Для перевода на газ реконструированы котельные № 13, 24, 27, 40, 66 - по ним уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Эти котельные обеспечат теплом жилой сектор и производственные предприятия Уссурийска. Продолжается газификация микрорайона "Радужный" - уже есть согласованный план подключения, идет договорная работа, а непосредственно подача газа на объекты запланирована на сентябрь", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Уссурийска, эти котельные теперь смогут переключаться с газа на мазут и обратно в течение одного часа. Всего в городе существует 50 муниципальных котельных. По газификации некоторых из них сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

Газопровод в городе будет обеспечивать топливом не только жилые дома, но и социально значимые объекты, а также агропромышленный парк. Осенью этого года на природный газ должны перейти объекты в районе площадки "Русагро" в селе Некруглово.

На 2019 год намечена также газификация Спасска-Дальнего - города на юго-западе Приморья с населением более 40 тыс. человек, с подключением котельных, предприятий и завода "Спасск-цемент", а также расположенных вблизи города населенных пунктов. Кроме того, в планах на предстоящие три года работы по газификации города военных моряков Фокино и Находки, где газ должен быть подан на судоремонтный завод.