Около 7 тыс. участников ожидают на Московском урбанистическом форуме

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Не менее 7 тыс. участников из 33 стран ожидаются в деловой программе Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Всего, как мы ожидаем, в мероприятиях деловой программы МУФ примут участие не менее 7 тыс. человек, и еще более 200 тыс. москвичей и гостей столицы посетят мероприятия Фестиваля городских сообществ, традиционно проводимого в рамках форума", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он уточнил, что свой приезд в Москву уже подтвердили 113 иностранных спикеров из 26 стран, а также около 120 российских спикеров. Планируется также присутствие 22 официальных иностранных делегаций из 20 стран, причем шесть делегаций (Рим, Палермо, Куала-Лумпур, Анкара, Белград, Метрополия Большого Парижа) будут возглавлять мэры городов. В мероприятиях форума также примут участие 14 российских делегаций с участием глав регионов и мэров городов РФ.

Левкин добавил, что Московский урбанистический форум проводится с 2011 года. В этом году мероприятие пройдет с 4 по 7 июля, его главная тема - "Качество жизни, проекты меняющие города".