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МФТИ запустит первую в России продвинутую магистерскую программу в IT-области

Приемная кампания начинает свою работу в июле

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московский физико-технический институт откроет на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики первую в России продвинутую магистерскую программу в области информационных технологий. Она будет рассчитана на абитуриентов, проявляющих выдающиеся способности, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ) запускает продвинутый трек магистратуры - углубленную программу подготовки сильных специалистов в области информационных технологий. Конкурс открывается в июле в рамках приемной кампании", - сообщили в вузе, отметив, что программа не имеет аналогов в России.

Программа предполагает набор продвинутых курсов в различных областях информационных технологий, среди которых анализ данных, промышленная разработка и распределенные вычисления. Абитуриенты также смогут формировать индивидуальную траекторию обучения, выбирая различные дисциплины.

Уточняется, что направление рассчитано на абитуриентов с хорошей базовой подготовкой, проявляющих выдающиеся способности и желающих получить глубокие знания в IT-области. Программа разработана кафедрой дискретной математики и базовыми кафедрами IT-компаний "Сбертех", "Тинькофф", "Яндекс", ABBYY и "1C" в Физтех-школе.

"Мы приглашаем к участию в этой уникальной истории и наших выпускников, и всех, кто по-настоящему любит и фундаментальную науку и ее самые современные приложения, востребованные нашими партнерами", - привели в пресс-службе слова директора Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрея Райгородского.

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