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Неопознанный летательный аппарат над демилитаризованной зоной в Корее оказался стаей птиц

Несколько южнокорейских истребителей были подняты в воздух

ТАСС, 1 июля. Неопознанный летательный аппарат, зафиксированный в небе над демилитаризованной зоной - границей между Южной Кореей и КНДР, оказался стаей птиц. Об этом в понедельник сообщил представитель Комитета начальников штабов Республики Корея (РК).

По его данным, в момент обнаружения радарами неопознанного летательного аппарата несколько истребителей ВВС РК были подняты в воздух. Ими было установлено, что пятном на радаре оказалась плотная стая птиц, пролетавших через демилитаризованную зону. Во избежание происшествий представители Комитета начальников штабов РК оповестили северокорейскую сторону о планируемых вылетах авиации.

Теги
КНДРРеспублика Корея
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