На московских водоемах с начала лета спасены почти 50 человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Столичные спасатели за первый летний месяц спасли почти 50 отдыхающих, тонувших в водоемах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

"Всего с 1 июня на реках и озерах мегаполиса спасателями Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в зонах своей ответственности было спасено 48 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, происшествия зачастую были связаны с неподготовленностью отдыхающих и неумением плавать. Кроме того, многие пострадавшие распивали спиртные напитки, что также стало причиной происшествий в подавляющем большинстве случаев. Некоторым пострадавшим понадобились реанимационные действия.

В этом году в Москве принято к летнему периоду 9 из 12 зон отдыха с купанием. Среди них пляжи Левобережный, Серебряный бор-2 и озеро Белое.

В июне более 480 тыс. человек посетили зоны отдыха у столичных водоемов. По данным синоптиков Росгидрометцентра, среднесуточная температура была выше нормы на пять градусов. "Такое случается в Москве раз в 12-13 лет", - отметили в пресс-службе. В период аномальной жары спасатели дежурят на водоемах в усиленном режиме.