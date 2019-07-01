Редкие берберские обезьяны принесли потомство в финском зоопарке

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. /ТАСС/. В зоопарке Коркеасаари в центре Хельсинки появились на свет два детеныша редкой берберской обезьяны. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

"Это первые родившиеся в Финляндии детеныши берберской обезьяны, остальные животные этого вида, проживающие в зоопарке, были перевезены сюда после спасения из мест, где они содержались в плохих условиях", - указала пресс-служба.

По словам сотрудницы зоопарка Мерьи Валроос, "берберские обезьяны заботятся о потомстве одной общей группой и появление детенышей позволит им реализовать эту заложенную в них природой склонность". "Совместное выращивание детенышей улучшает отношения в группе животных. Это особенно важно потому, что спасенные нами обезьяны не являются родственниками", - указала она.

В зоопарке отмечают, что берберские обезьяны отнесены к редким и исчезающим видам, главным образом потому, что они часто становятся объектом незаконной торговли. В Европе ежегодно нелегальные торговцы животными продают до 200 детенышей берберских обезьян.

Берберская обезьяна, или магот, - это единственная обезьяна, живущая в диком виде на территории Европы - в Гибралтаре. Магот распространен также в Атласских горах - в Марокко, Тунисе и Алжире. Это бесхвостая обезьяна, тело которой покрыто густой буро-желтой шерстью. Рост самцов доходит до 75 - 80 см, вес - 13 - 15 кг, продолжительность жизни этих животных - около 20 лет.