Совбез РФ обсудил угрозы экологии в связи с ратификацией Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В Совете безопасности РФ обсудили меры по нейтрализации угроз, связанных с ратификацией Парижского соглашения по климату. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии по экологической безопасности.

"Вопросы, связанные с обеспечением национальных интересов России в связи с ратификацией Парижского соглашения по климату, обсуждены на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по экологической безопасности, - говорится в сообщении. - Рассмотрены дополнительные меры организационного и нормативно-правового характера, направленные на нейтрализацию угроз обеспечения национальной безопасности, в связи с ратификацией Парижского соглашения по климату".

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке заявил, что Россия намерена в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства в рамках Парижского соглашения по климату.