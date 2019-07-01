Туристы из КНР отправятся в Крым на круизном теплоходе "Князь Владимир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Туристы из Китайской народной республики (КНР) отправятся в круиз по портам российского Причерноморья на российском лайнере "Князь Владимир", сообщил журналистам председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе.

На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками. В навигацию 2019 года теплоход отправился 28 апреля.

"Туристы из Китая очень любят путешествовать по миру, любят и Крым. Осень для них самый комфортный период. Поэтому осенью, в октябре будут рейсы к нам на теплоходе "Князь Владимир" с китайскими туристами", - сообщил Черняк.

По его словам, китайских туристов менее всего интересует пляжный отдых, сколько исторический, гастрономический и познавательные виды туризма. Черняк добавил, что интерес к отдыху в Крыму, несмотря на санкции, проявляют туристы в том числе из стран ЕС, США и Канады. Он напомнил, что в 2018 году Крым посетили туристы из 144 стран мира.

Рост турпотока

Черняк добавил, что после воссоединения с Россией турпоток в регион вырос на 76%.

"Более 26,16 миллиона туристов посетило республику Крым с момента проведения референдума в 2014 году. Суммарный туристический поток с весны 2014 года вырос на 76%", - сообщил Черняк.

По его словам, туристы ехали в Крым несмотря на санкции, энергетические и водные блокады. "Несмотря на все тяготы, блокады и санкции, это внушительные показатели", - сказал глава комитета.

Ранее сообщалось что Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.