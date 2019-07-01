Главу Национальной телекомпании Украины официально восстановили в должности

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, отстраненный ранее за недостаточное освещение работы президента Петра Порошенко, официально восстановлен в должности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня, с 1 июля, Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - говорится в сообщении.

Это произошло вследствие отмены Наблюдательным советом общественного вещания собственного решения о прекращении контракта с Аласанией. Ранее, 19 июня, Шевченковский районный суд Киева признал решение о досрочном расторжении контракта незаконным и отменил его.

1 февраля стало известно, что Аласания досрочно отправлен в отставку за то, что он игнорировал освещение на телевидении ряда мероприятий с участием Порошенко. Набсовет вменял ему в вину то, что он не организовал трансляцию Крестного хода за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН, где выступал президент, и один из экономических форумов при участии Порошенко.

Правительство назначило Аласанию гендиректором Национальной телекомпании Украины в марте 2014 года. 1 ноября 2016 года он заявил о том, что подал заявление об увольнении по собственному желанию из-за проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017", с недостаточным государственным финансированием создаваемого на базе компании Общественного телевидения, а также из-за давления на него со стороны политиков. В апреле 2017 года Набсовет избрал Аласанию новым главой правления.