В офисах британского парламента могут появиться камеры для профилактики домогательств

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения могут появиться в служебных помещениях Вестминстерского дворца, которые занимают депутаты британского парламента. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на информацию, поступившую из канцелярии спикера Палаты общин Джона Беркоу.

Ее сотрудники уверяют, что глава нижней палаты парламента готовится принять решительные меры перед ожидаемой в скором времени публикацией итогового доклада о скандале двухлетней давности вокруг сексуальных домогательств депутатов к своим помощницам, секретарям, журналистам и обслуживающему персоналу. Главной политической жертвой проведенного тогда расследования по горячим следам стал ушедший в отставку министр обороны Майкл Фэллон.

Фигурантами скандала в общей сложности тогда стали 36 парламентариев, хотя обвинения в их адрес во многих случаях были неубедительными. Однако автор предстоящего доклада, королевский адвокат Джемма Уайт пошла дальше и рассмотрела случаи предполагаемых домогательств со стороны более чем 100 депутатов. На них, как по телефону, так и по электронной почте, было подано 545 жалоб со стороны 194 человек.

Однако, похоже, что Беркоу, которого самого ранее подозревали в том, что он издевался над своими личными секретарями (сам спикер эти обвинения категорически отвергал), стремится не только установить визуальный контроль над кабинетами депутатов для предотвращения случаев сексуального домогательства на работе, но и изменить существующую практику свободного употребления народными избранниками алкоголя в помещениях Вестминстерского дворца. Во всяком случае, по парламентским коридорам ходят слухи, что спикер собирается запретить продажу спиртных напитков во дворце до 18:00, то есть до окончания стандартного рабочего дня депутатов нижней палаты.