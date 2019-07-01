Власти Нижегородской области будут сотрудничать с учеными по вопросам экологии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Одной из задач научно-образовательного центра (НОЦ) в Нижегородской области станет изучение вопроса воздействия промышленных предприятий на экологию региона. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с генеральным директором "Центра Келдыша" Владимиром Колшаковым.

"Одной из задач Нижегородского НОЦа будет именно экология: выработка технологий ликвидации накопленного экологического вреда, работа с промышленными отходами и многое другое. Мы открыты к сотрудничеству с вами и готовы вывести его на новый уровень", - сказал Никитин.

Губернатор напомнил, что является руководителем профильной рабочей группы Госсовета РФ и уверен, что все направления работы национального проекта "Экология" требуют научного сопровождения.

В свою очередь, гендиректор центра отметил, что институт занимается проблемами экологии и готов сотрудничать с регионом в решении экологических проблем. "Вместе с этим хотелось бы поговорить еще о развитии космических технологий, потому что космическая энергетика развивается очень активно. В этой части мы активно сотрудничаем с вузами, и нам хотелось бы развивать взаимодействие с нижегородскими образовательными учреждениями", - сказал Кошлаков.

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в начале мая президент РФ Владимир Путин заявил, что один из пяти первых в стране научно-образовательных центров (НОЦ) будет создан в Нижегородской области. Одной из основных целей создания НОЦ должно стать воспитание и закрепление научных кадров не только в столице, но и в регионах, имеющих мощный научно-образовательный потенциал. Также в 2019 году НОЦы в рамках национального проекта "Наука" будут создавать в Тюменской, Белгородской, Кемеровской областях и Пермском крае.