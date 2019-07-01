ОНФ в докладе для президента РФ рассказал о проблемах с вывозом мусора в регионах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили для президента РФ Владимира Путина второй доклад о ходе реформы системы обращения с отходами, в котором затронули выявленные проблемы с вывозом мусора и недостатком информации в платежных документах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Активисты ОНФ проверили, как собирают и с какой регулярностью вывозят мусор с контейнерных площадок по 645 адресам в 72 субъектах. Только в 32% случаев не было проблем", - говорится в сообщении.

Так, по 97 адресам (15%) были выявлены переполненные контейнеры. "Выявленный факт говорит о необходимости корректировки графиков вывоза ТКО исходя из фактического уровня заполняемости контейнеров", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, по данным активистов, сохраняется проблема мусора, рассыпанного на контейнерных площадках в результате его загрузки в мусоровоз, всего выявлено 259 таких случаев (40%).

"Поступившие на горячую линию ОНФ с 29 января по 19 июня обращения по проблемам мусорной реформы показали, что людей продолжает беспокоить организация вывоза мусора, наличие мусорных контейнеров и обустройство контейнерных площадок", - отмечается в пресс-релизе.

Информация в платежных документах

"Активисты ОНФ посетили 506 адресов в 70 субъектах России и просмотрели реальные платежки, которые получают люди. В целом ОНФ констатирует, что информация о региональных операторах в платежных документах до сих пор не представлена на должном уровне", - говорится в сообщении.

По данным ОНФ, в 137 случаях из 506 (26%) в платежных документах отсутствует даже наименование регионального оператора. "Люди не знают, кому платят свои деньги за услугу по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.

"Только в 297 из 506 случаях (59%) в платежных документах указан телефон регионального оператора, в 324 случаях (64%) - адрес, в 193 (38%) - официальный сайт, в 210 (42%) - электронная почта", - пояснили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ОНФ, информация о региональном операторе по обращению с ТКО не должна ограничиваться каким-либо одним или несколькими видами связи, "так как гражданин должен иметь возможность обратиться в адрес регионального оператора любым предпочтительным для него способом".

Вместе с тем в ОНФ увидели и некоторые положительные изменения в работе региональных операторов. "По сравнению с докладом, который ОНФ подготовил к 1 марта, изменения есть: ряд регоператоров стали более открытыми, публикуют информацию о себе и начали работу с людьми", - приводятся в пресс-релизе слова главы исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

В пресс-службе уточнили, что доклад уже передан главе государства.

О реформе

Реформа обращения с ТКО началась в России с 1 января 2019 года. К апрелю 2019 года в нее вошли 72 из 85 субъектов РФ. 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в нацпроект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.