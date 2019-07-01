Около 150 студентов из Северной Осетии пройдут практику в Норильске

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июля. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) отправились в понедельник на практику в промышленную зону Норильска. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой горного дела ГМИ Олег Габараев.

"В этом году мы направили 145 человек в Норильск, они будут работать там на предприятиях по выбранным профессиям. На практику направили студентов 3-4 курсов горно-геологического, архитектурно-строительного, электромеханического и металлургического факультетов", - сказал Габараев.

Во время практики студентам будут предоставлены оплачиваемые рабочие места, зарплата сможет достигать 70 тыс. рублей. Также им обеспечено бесплатное проживание, проезд и бесплатное одноразовое питание.

На практику отправились отличники учебы и студенты из малообеспеченных семей.

Кроме того, с сентября по ноябрь 15 студентов вуза будут направлены на практику в российскую горно-металлургическую компанию "Норникель". Они смогут совмещать производственную деятельность с прохождением практики с последующим трудоустройством. Во время практики им будет также выплачиваться стипендия.

"В перспективе на базе вуза будет создан крупный учебный образовательный центр "Норникеля", и через него будем пропускать всех студентов соответствующих факультетов. То есть будем направлять горнодобывающие, металлургические кадры, которые мы готовим для этого производства. Мы делаем все, чтобы специальность горного инженера стала востребованной в нашей республике", - пояснил Габараев, отметив, что в последние годы у СКГМИ один из самых высоких показателей трудоустройства выпускников в республике.

"Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)" - один из ведущих технических вузов в Российской Федерации. В настоящее время в вузе обучается более 5 тыс. студентов по 21 направлению на 12 факультетах: горно-геологическом, металлургическом, электромеханическом, архитектурно - строительном, электронной техники и др. Из числа преподавателей 76 являются заслуженными работниками России и Северной Осетии.